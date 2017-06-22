Комитет Госдумы одобрил штрафы за семейную ругань

За громкие ссоры придётся выплатить до двух тысяч либо отправиться на обязательные работы.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять законопроект, ужесточающий административную ответственность за мелкое хулиганство. В частности, предлагается ввести наказание за ругань в семье.

Соответствующие поправки в КоАП внесла на рассмотрение группа депутатов фракции "Единой России". Так, политики предлагают удвоить штрафы за мелкое хулиганство, а также распространить возможность применять их за нарушение порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе за мат в семье.

Так, штраф за мелкое хулиганство хотят повысить до двух тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей) либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов. Также парламентарии считают, что правонарушителей необходимо наказывать за "оскорбительные приставания" и нецензурную брань. Такое хулиганство могут приравнять к уничтожению или повреждению чужого имущества.