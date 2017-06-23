Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017
Коллаж: © L!FE Фото: © AP/EAST NEWS
Канцлер Германии примет участие в церемонии открытия одной из крупнейших игровых выставок Gamescom.
Впервые в истории выставки Gamescom в этом году её посетит сама Ангела Меркель, которая примет участие в торжественной церемонии открытия.
Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017
Коллаж: © L!FE Фото: © AP/EAST NEWS
Визит Меркель станет символом того, что немецкое правительство признаёт Gamescom как одно из важнейших государственных событий. До этого Ангела Меркель публично не демонстрировала заинтересованность в игровой индустрии.
Gamescom является одним из крупнейших мероприятий в мире, посвящённых видеоиграм. В прошлом году выставку посетило 345 000 человек.