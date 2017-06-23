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Регион
Опубликовано 23 июня 2017, 08:09

Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017

Коллаж: &copy; L!FE Фото: &copy; AP/EAST NEWS

Коллаж: © L!FE Фото: © AP/EAST NEWS

Канцлер Германии примет участие в церемонии открытия одной из крупнейших игровых выставок Gamescom.

Впервые в истории выставки Gamescom в этом году её посетит сама Ангела Меркель, которая примет участие в торжественной церемонии открытия.

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Ангела Меркель выступит на открытии игровой выставки Gamescom 2017

Коллаж: © L!FE Фото: © AP/EAST NEWS

Визит Меркель станет символом того, что немецкое правительство признаёт Gamescom как одно из важнейших государственных событий. До этого Ангела Меркель публично не демонстрировала заинтересованность в игровой индустрии.

Gamescom является одним из крупнейших мероприятий в мире, посвящённых видеоиграм. В прошлом году выставку посетило 345 000 человек.

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Станислав Погорский
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