В игре Skull & Bones от Ubisoft будет сюжетная кампания

На презентации Ubisoft в рамках выставки E3 2017 была анонсирована игра про морские битвы Skull & Bones. Зрителям показали кинематографический трейлер и ролик с мультиплеерным матчем. После этого у игроков появились опасения, что одиночной кампании в Skull & Bones не будет.

В Skull & Bones от Ubisoft будет сюжетная кампания

Авторы развеяли эти опасения в интервью PC Gamer. По их словам, в игре будет полноценная сюжетная линия, яркие персонажи и запоминающиеся пираты-оппоненты. Дополнительной информацией разработчики поделятся позже.

Skull & Bones должна выйти на PC, PS4 и Xbox One осенью 2018 года.