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Опубликовано 23 июня 2017, 09:19

В игре Skull & Bones от Ubisoft будет сюжетная кампания

Ubisoft подтвердила наличие одиночной кампании в игре про морские сражения Skull & Bones.

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

На презентации Ubisoft в рамках выставки E3 2017 была анонсирована игра про морские битвы Skull & Bones. Зрителям показали кинематографический трейлер и ролик с мультиплеерным матчем. После этого у игроков появились опасения, что одиночной кампании в Skull & Bones не будет.

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В Skull & Bones от Ubisoft будет сюжетная кампания

Фото © Ubisoft

Авторы развеяли эти опасения в интервью PC Gamer. По их словам, в игре будет полноценная сюжетная линия, яркие персонажи и запоминающиеся пираты-оппоненты. Дополнительной информацией разработчики поделятся позже.

Skull & Bones должна выйти на PC, PS4 и Xbox One осенью 2018 года.

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Станислав Погорский
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