Crash Bandicoot N.Sane Trilogy была разработана с нуля

В состав Crash Bandicoot N.Sane Trilogy войдут первые три игры серии платформеров Crash Bandicoot с оригинальной PlayStation, причём каждая часть была переделана под современные стандарты графики. Как оказалось, команда разработчиков работала над сборником, не имея почти никаких исходников оригинала.

Дизайнер Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Дэн Тангей рассказал, что весь исходный код и документация оригинальных игр была утеряна. Трилогия была создана на движке, который позже нигде не использовался. Поэтому команде пришлось воссоздавать почти всё вручную. В качестве бонуса они решили добавить возможность играть за сестру главного героя Коко во всех частях трилогии.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy выйдет на PS4 уже 30 июня.