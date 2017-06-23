Nintendo опровергла жуткую фанатскую теорию про Super Mario Odyssey

В недавних роликах Super Mario Odyssey было показано, что Марио теперь сможет брать под контроль других существ, населяющих виртуальный мир игры. Для этого водопроводчик кидает свою шляпу на голову жертве, после чего она "мутирует", получая усы главного героя.

Пользователи Интернета успели сделать множество картинок, высмеивающих то, насколько жутко выглядит эта механика в контексте семейной игры. И только сейчас официальный аккаунт Nintendo решил уточнить, как называть "переселение" героя в другие тела. Таким образом, существа оказываются "захвачены", но никак не "одержимы" Марио, как решили игроки. Ничего сверхъестественного тут нет.

Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch уже 27 октября.