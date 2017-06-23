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Опубликовано 23 июня 2017, 11:13

Destiny 2 выпустят раньше ради снижения нагрузки на серверы

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Разработчики сетевого шутера Destiny 2 объяснили причины переноса выхода игры на несколько дней.

Креативный директор Destiny 2 Люк Смит рассказал, что решение выпустить игру на два дня раньше призвано снизить нагрузку на серверы шутера.

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Destiny 2 выпустят раньше ради снижения нагрузки на серверы

Фото © Activision

После проведения анализа технических данных, полученных за время работы над оригинальной Destiny, команда определила самые загруженные дни игры. Оказалось, что больше всего игроков заходят в Destiny по субботам. Таким образом, выход Destiny 2 в пятницу, как планировалось изначально, мог увеличить риски возникновения технических проблем. Поэтому игру выпустят на два дня раньше — в среду, 6 сентября. Это также поможет снизить нагрузку для технического персонала и, вероятно, уменьшить количество недовольных игроков.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября этого года. Версия игры для PC станет доступна немного позже, 24 октября.

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Станислав Погорский
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