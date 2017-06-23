Destiny 2 выпустят раньше ради снижения нагрузки на серверы

Креативный директор Destiny 2 Люк Смит рассказал , что решение выпустить игру на два дня раньше призвано снизить нагрузку на серверы шутера.

После проведения анализа технических данных, полученных за время работы над оригинальной Destiny, команда определила самые загруженные дни игры. Оказалось, что больше всего игроков заходят в Destiny по субботам. Таким образом, выход Destiny 2 в пятницу, как планировалось изначально, мог увеличить риски возникновения технических проблем. Поэтому игру выпустят на два дня раньше — в среду, 6 сентября. Это также поможет снизить нагрузку для технического персонала и, вероятно, уменьшить количество недовольных игроков.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября этого года. Версия игры для PC станет доступна немного позже, 24 октября.