Подачу заявления в ЗАГС через портал госуслуг могут упростить

Депутатам Госдумы предложили отменить предоставление копий паспорта и свидетельства о расторжении предыдущего брака в момент подачи онлайн-заявления.

Кабмин вносит в Госдуму проект об оптимизации процедуры подачи заявления о регистрации брака через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

— Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов, — говорится в справке к проекту.