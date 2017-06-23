Подачу заявления в ЗАГС через портал госуслуг могут упростить
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Депутатам Госдумы предложили отменить предоставление копий паспорта и свидетельства о расторжении предыдущего брака в момент подачи онлайн-заявления.
Кабмин вносит в Госдуму проект об оптимизации процедуры подачи заявления о регистрации брака через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
— Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов, — говорится в справке к проекту.
Отмечается также, что повторное предоставление документов только добавляет бюрократии, при этом электронные копии "не обладают защитой от внесения изменений в документ".