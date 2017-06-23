Valve внесёт изменения в Team Fortress 2
Спустя десять лет с момента выхода игры разработчики заговорили о масштабном обновлении.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Valve объявила о работе над обновлением Team Fortress 2. Информация об этом появилась в официальном блоге шутера, вышедшего десять лет назад.
Team Fortress 2 получит крупное обновление
Фото © Wikimedia Commons
По словам разработчиков, они учли отзывы пользователей. В связи с этим в игру будут внесены изменения, которые напрямую затрагивают баланс классов персонажей.
Компания Valve просит пользователей продолжать делиться своим мнением. Все ключевые просьбы будут рассмотрены и внесены в последующее обновление.