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Опубликовано 23 июня 2017, 14:49

Valve внесёт изменения в Team Fortress 2

Спустя десять лет с момента выхода игры разработчики заговорили о масштабном обновлении.

Фото &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Valve объявила о работе над обновлением Team Fortress 2. Информация об этом появилась в официальном блоге шутера, вышедшего десять лет назад.

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Team Fortress 2 получит крупное обновление

Фото © Wikimedia Commons

По словам разработчиков, они учли отзывы пользователей. В связи с этим в игру будут внесены изменения, которые напрямую затрагивают баланс классов персонажей.

Компания Valve просит пользователей продолжать делиться своим мнением. Все ключевые просьбы будут рассмотрены и внесены в последующее обновление.

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Сергей Сурепин
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