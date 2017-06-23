Valve внесёт изменения в Team Fortress 2

Компания Valve объявила о работе над обновлением Team Fortress 2. Информация об этом появилась в официальном блоге шутера, вышедшего десять лет назад.

Team Fortress 2 получит крупное обновление Фото © Wikimedia Commons

По словам разработчиков, они учли отзывы пользователей. В связи с этим в игру будут внесены изменения, которые напрямую затрагивают баланс классов персонажей.