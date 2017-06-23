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Опубликовано 23 июня 2017, 14:03

Valve объявила летнюю распродажу в Steam

Огромное количество игр для ПК теперь доступно по приятной цене. Предложение временное.

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Компания Valve официально объявила о начале летней распродажи в своём магазине цифровой дистрибуции Steam. Среди предложений — популярные игры.

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В Steam началась летняя распродажа

Сейчас по приятной цене можно приобрести: Hitman (505 рублей), Middle-earth: Shadow of Mordor (179 рублей), Rocket League (251 рубль), South Park: The Stick of Truth (374 рубля), The Walking Dead: A New Frontier (224 рубля). Также скидки действуют на серии Call of Duty, Final Fantasy и Tom Clancy’s Ghost Recon.

Распродажа продлится до 5 июля.

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Сергей Сурепин
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