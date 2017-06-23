Ubisoft показала геймплей Beyond Good and Evil 2
Технологическую демоверсию игры представил французский гейм-дизайнер Мишель Ансель.
Кадр видео: youtube/Ubisoft US
Компания Ubisoft на своём YouTube-канале опубликовала видео, в котором демонстрирует геймплей Beyond Good and Evil 2. Технологическую демоверсию игры показал её создатель Мишель Ансель.
По словам Анселя, главная особенность игры — целостность мира и свободное передвижение по нему. Лишь после того, как разработчикам удалось добиться этого, они решились продемонстрировать игру фанатам.
В Сети появился геймплей Beyond Good and Evil 2
Ubisoft представила Beyond Good and Evil 2 на прошедшей E3 2017. У игры пока нет даты выхода.