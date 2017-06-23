Авторы Titanfall 2 продолжат развивать игру

Студия Respawn Entertainment заявила о намерении и дальше развивать Titanfall 2. Разработчики выпустят бесплатные дополнения — одно из них будет доступно в июле. В игре появятся новые карты, режимы. Команда Respawn внесёт изменения в баланс.

Вместе с этим разработчики из Respawn Entertainment отчитались о показателях аудитории. Количество пользователей превышает отметку в 20 миллионов, а за месяц в Titanfall 2 играют более миллиона человек.