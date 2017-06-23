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Опубликовано 23 июня 2017, 12:52

Авторы Titanfall 2 продолжат развивать игру

Информация о дальнейших планах разработчиков появилась на официальном сайте издателя Electronic Arts.

Фото: &copy; ea.com

Фото: © ea.com

Студия Respawn Entertainment заявила о намерении и дальше развивать Titanfall 2. Разработчики выпустят бесплатные дополнения — одно из них будет доступно в июле. В игре появятся новые карты, режимы. Команда Respawn внесёт изменения в баланс.

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Titanfall 2 получит несколько обновлений в ближайшее время

Фото: © ea.com

Вместе с этим разработчики из Respawn Entertainment отчитались о показателях аудитории. Количество пользователей превышает отметку в 20 миллионов, а за месяц в Titanfall 2 играют более миллиона человек.

В продажу Titanfall 2 поступила 28 октября 2016 года. Следующее обновление — The War Games — выйдет 27 июня.

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Сергей Сурепин
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