Авторы Titanfall 2 продолжат развивать игру
Информация о дальнейших планах разработчиков появилась на официальном сайте издателя Electronic Arts.
Студия Respawn Entertainment заявила о намерении и дальше развивать Titanfall 2. Разработчики выпустят бесплатные дополнения — одно из них будет доступно в июле. В игре появятся новые карты, режимы. Команда Respawn внесёт изменения в баланс.
Titanfall 2 получит несколько обновлений в ближайшее время
Вместе с этим разработчики из Respawn Entertainment отчитались о показателях аудитории. Количество пользователей превышает отметку в 20 миллионов, а за месяц в Titanfall 2 играют более миллиона человек.
В продажу Titanfall 2 поступила 28 октября 2016 года. Следующее обновление — The War Games — выйдет 27 июня.