Авторы Playerunknown's Battlegrounds отчитались о продажах игры
Многопользовательский шутер до сих пор находится в раннем доступе, но это не мешает ему быть популярным.
Фото © PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
За три месяца со старта продаж Playerunknown's Battlegrounds купили четыре миллиона раз. Сейчас игра находится в раннем доступе, но при этом продолжает лидировать в чарте продаж Steam за неделю.
Playerunknown's Battlegrounds разошлась тиражом в три миллиона копий
Фото © PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
По словам разработчиков, полная версия Playerunknown's Battlegrounds выйдет осенью 2017 года. Также создатель игры Брендан Грин поблагодарил фанатов за поддержку.
Playerunknown's Battlegrounds — многопользовательский шутер, переросший из модификаций для Arma 3 и H1Z1.