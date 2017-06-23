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Опубликовано 23 июня 2017, 12:10

Авторы Playerunknown's Battlegrounds отчитались о продажах игры

Многопользовательский шутер до сих пор находится в раннем доступе, но это не мешает ему быть популярным.

Фото &copy; PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Фото © PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

За три месяца со старта продаж Playerunknown's Battlegrounds купили четыре миллиона раз. Сейчас игра находится в раннем доступе, но при этом продолжает лидировать в чарте продаж Steam за неделю.

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Playerunknown's Battlegrounds разошлась тиражом в три миллиона копий

Фото © PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

По словам разработчиков, полная версия Playerunknown's Battlegrounds выйдет осенью 2017 года. Также создатель игры Брендан Грин поблагодарил фанатов за поддержку.

Playerunknown's Battlegrounds — многопользовательский шутер, переросший из модификаций для Arma 3 и H1Z1.

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Сергей Сурепин
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