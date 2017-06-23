В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Соответствующее предложение внёс на рассмотрение член партии "Справедливая Россия" Олег Нилов.
По мнению Нилова, следует эксгумировать останки советских воинов и перезахоронить их в России.
Если они (власти Польши) не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдём возможность, где разместить эти кладбища
Такое заявление зампред фракции "Справедливая Россия" сделал на фоне принятого в Польше законопроекта, согласно которому в стране не должно остаться памятников, "прославляющих коммунизм".