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Опубликовано 23 июня 2017, 13:00

В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Соответствующее предложение внёс на рассмотрение член партии "Справедливая Россия" Олег Нилов.

По мнению Нилова, следует эксгумировать останки советских воинов и перезахоронить их в России.

Если они (власти Польши) не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдём возможность, где разместить эти кладбища

Олег Нилов

Такое заявление зампред фракции "Справедливая Россия" сделал на фоне принятого в Польше законопроекта, согласно которому в стране не должно остаться памятников, "прославляющих коммунизм".

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Сергей Андреев
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