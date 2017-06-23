Госдума разрешила блокировать "зеркала" пиратских сайтов

Операторы связи будут обязаны удалять запрещённые ресурсы из поисковой выдачи в течение суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов в третьем, окончательном чтении. "За" проголосовали 405 депутатов — все, кто присутствовали на заседании.

В соответствии с документом, для ограничения доступа к таким ресурсам не придётся обращаться в суд, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании того или иного сайта копией запрещённого. Причём процесс блокировки смогут инициировать государственные органы или правообладатели.

Кроме того, законопроект обязывает операторов связи прекращать выдачу ссылок на "зеркала" пиратских сайтов в течение суток с момента получения соответствующего требования от Роскомнадзора.