Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2017, 13:17

Госдума разрешила блокировать "зеркала" пиратских сайтов

Фото: flickr.com/benyeh2

Фото: flickr.com/benyeh2

Операторы связи будут обязаны удалять запрещённые ресурсы из поисковой выдачи в течение суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов в третьем, окончательном чтении. "За" проголосовали 405 депутатов — все, кто присутствовали на заседании.

В соответствии с документом, для ограничения доступа к таким ресурсам не придётся обращаться в суд, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании того или иного сайта копией запрещённого. Причём процесс блокировки смогут инициировать государственные органы или правообладатели.

Кроме того, законопроект обязывает операторов связи прекращать выдачу ссылок на "зеркала" пиратских сайтов в течение суток с момента получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 октября 2017 года, после того, как будет одобрен Совфедом и попадёт на стол к президенту.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • пиратство
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar