Володин призвал обсудить отмену новогодних каникул с российскими гражданами
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Так спикер Госдумы отреагировал на предложение фракции КПРФ пожертвовать январскими выходными ради 7 ноября.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов-коммунистов не торопиться с продвижением своей инициативы об отмене новогодних каникул. По его словам, это предложение требует обсуждения с российскими гражданами, в противном случае парламентариев "просто не поймут".
— Брать и вот так делать перенос эмоционально в преддверии праздников — нас не поймут. Давайте сначала всё это обсудим, а дальше будем говорить о целесообразности, — рекомендовал Володин. — Такие вопросы надо обсуждать с гражданами России.
Напомним, коммунисты хотят отказаться от затяжных новогодних праздников и предлагают новый календарь выходных. Так, по мнению депутатов, стоит сделать нерабочим днём 31 декабря, чтобы россияне смогли "спокойно подготовиться к встрече Нового года без ущерба для работы". Отдыхать предлагается и 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией), поскольку этот праздник, по мнению КПРФ, имеет статус всенародного. Также коммунисты настаивают на том, чтобы сделать выходным днём 7 ноября — годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В КПРФ уверены, что это событие всемирного значения, "оказавшее огромное влияние на ход мировой истории".