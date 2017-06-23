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Регион
Опубликовано 23 июня 2017, 14:01

Володин призвал обсудить отмену новогодних каникул с российскими гражданами

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Так спикер Госдумы отреагировал на предложение фракции КПРФ пожертвовать январскими выходными ради 7 ноября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов-коммунистов не торопиться с продвижением своей инициативы об отмене новогодних каникул. По его словам, это предложение требует обсуждения с российскими гражданами, в противном случае парламентариев "просто не поймут".

— Брать и вот так делать перенос эмоционально в преддверии праздников — нас не поймут. Давайте сначала всё это обсудим, а дальше будем говорить о целесообразности, — рекомендовал Володин. — Такие вопросы надо обсуждать с гражданами России.

Напомним, коммунисты хотят отказаться от затяжных новогодних праздников и предлагают новый календарь выходных. Так, по мнению депутатов, стоит сделать нерабочим днём 31 декабря, чтобы россияне смогли "спокойно подготовиться к встрече Нового года без ущерба для работы". Отдыхать предлагается и 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией), поскольку этот праздник, по мнению КПРФ, имеет статус всенародного. Также коммунисты настаивают на том, чтобы сделать выходным днём 7 ноября — годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В КПРФ уверены, что это событие всемирного значения, "оказавшее огромное влияние на ход мировой истории".

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Марина Калегина
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