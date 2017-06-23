Володин призвал обсудить отмену новогодних каникул с российскими гражданами

Так спикер Госдумы отреагировал на предложение фракции КПРФ пожертвовать январскими выходными ради 7 ноября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов-коммунистов не торопиться с продвижением своей инициативы об отмене новогодних каникул. По его словам, это предложение требует обсуждения с российскими гражданами, в противном случае парламентариев "просто не поймут".

— Брать и вот так делать перенос эмоционально в преддверии праздников — нас не поймут. Давайте сначала всё это обсудим, а дальше будем говорить о целесообразности, — рекомендовал Володин. — Такие вопросы надо обсуждать с гражданами России.