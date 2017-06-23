Депутат Госдумы от КПРФ добровольно сдал мандат

Коммунист Сергей Решульский объяснил досрочное сложение полномочий тем, что продолжать работу ему не позволяет состояние здоровья.

Сегодня Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий 65-летнего Сергея Решульского. Коллеги проводили парламентария аплодисментами.

Прощаясь, политик поблагодарил депутатов всех фракций и заявил, что нынешний созыв Госдумы "значительно отличается от прежних".

— Это, наверное, потому, что пришёл новый состав, новое руководство, новый председатель Госдумы. Без лести скажу: это человек, который депутатскую работу знает не понаслышке, не теоретически, он в этом зале уже много протоптал тропинок и знает эту очень напряжённую работу, — сказал Решульский.