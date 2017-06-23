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Опубликовано 23 июня 2017, 14:46

Депутат Госдумы от КПРФ добровольно сдал мандат

Сергей Решульский. Фото:&copy; РИА Новости/ Владимир Федоренко

Сергей Решульский. Фото:© РИА Новости/ Владимир Федоренко

Коммунист Сергей Решульский объяснил досрочное сложение полномочий тем, что продолжать работу ему не позволяет состояние здоровья.

Сегодня Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий 65-летнего Сергея Решульского. Коллеги проводили парламентария аплодисментами.

Прощаясь, политик поблагодарил депутатов всех фракций и заявил, что нынешний созыв Госдумы "значительно отличается от прежних".

— Это, наверное, потому, что пришёл новый состав, новое руководство, новый председатель Госдумы. Без лести скажу: это человек, который депутатскую работу знает не понаслышке, не теоретически, он в этом зале уже много протоптал тропинок и знает эту очень напряжённую работу, — сказал Решульский.

В конце мая депутат от "Единой России", теннисист Марат Сафин также сложил полномочия по собственному желанию, потому что не успевал совмещать работу в парламенте и в международных спортивных организациях.

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Екатерина Котова
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