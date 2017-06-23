Леонид Слуцкий: В АПЛ Акинфеев был бы в топ-5

46-летний российский наставник "Халл Сити" заявил, что если бы голкипер московского ЦСКА играл в чемпионате Англии, то стал бы одним из пяти лучших вратарей.

В интервью The New York Times экс-тренер столичных армейцев, ныне работающий в Англии, очень лестно выразился о вратаре своей бывшей команды Игоре Акинфееве. По мнению Слуцкого, если бы футболисты в России не получали сверхбольших зарплат, то у них появился бы стимул поиграть в чемпионатах других стран.

— Играй Акинфеев в АПЛ, то был бы в пятёрке лучших вратарей чемпионата, — уверенно заявил тренер. — В России из-за лимита на легионеров местным игрокам платят большие деньги, поэтому они и не покидают команды. Кроме того, находятся дома, а там свой язык и рядом семьи, — цитирует Слуцкого The New York Times.