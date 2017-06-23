Госдума одобрила введение курортного сбора в первом чтении

Ожидается, что пилотный проект распространится на территорию Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили введение курортного сбора в размере 100 рублей в день. Согласно документу, он может появиться в четырёх российских регионах.

За принятие законопроекта проголосовало 313 депутатов Госдумы, ещё 68 выступили против введения курортного сбора. Парламентарии добавили, что документ требует доработок. Пробелы должны быть исправлены ко второму чтению.