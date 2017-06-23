Госдума одобрила введение курортного сбора в первом чтении
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Ожидается, что пилотный проект распространится на территорию Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв.
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили введение курортного сбора в размере 100 рублей в день. Согласно документу, он может появиться в четырёх российских регионах.
За принятие законопроекта проголосовало 313 депутатов Госдумы, ещё 68 выступили против введения курортного сбора. Парламентарии добавили, что документ требует доработок. Пробелы должны быть исправлены ко второму чтению.
Ожидается, что курортный сбор в качестве пилотного проекта введут в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.