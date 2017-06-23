Госдума приняла законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на посещение заблокированных сайтов с использованием прокси-серверов, VPN-сервисов и анонимайзеров.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Документ предусматривает запрет на использование на территории России инструментов, позволяющих обойти блокировки в Интернете.

Нижняя палата российского парламента поддержала законопроект о запрете обхода блокировок сайтов Фото © Shutterstock Inc

Кроме того, законопроект обязывает владельцев таких сервисов сотрудничать с Роскомнадзором и ограничивать доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов. За неисполнение этих требований нарушителям грозит блокировка в течение 30 дней с момента получения соответствующего запроса.

Помимо прочего, законодатели хотят возложить на поисковые системы ответственность за выдачу ссылок на запрещённые сайты. Также в документе содержится предложение отменить ограничения для блогеров, введённые в 2014 году.