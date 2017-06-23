Решульский попрощался с коллегами, пожелав им трудиться на благо Родины

Сегодня Государственная дума удовлетворила прошение бессменного депутата нижней палаты российского парламента всех семи созывов, первого зампреда фракции КПРФ Сергея Решульского о сложении полномочий. Депутаты поблагодарили Решульского за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в становление российского парламентаризма.

Сам Решульский, который впервые избирался ещё в Верховный совет РСФСР в 1990 году, а затем был в составе всех созывов Государственной думы, отметил, что необходимо трудиться на благо своей Родины, а также с полной отдачей трудиться на благо избирателей:

— Самое ценное, что я видел в этом — нас объединяет одно самое главное в жизни, это наша Родина великая — Россия, это стремление каждого, кто попадает в стены этой Думы, максимум приложить усилий для того, чтобы повышать и увеличивать могущество своей страны, реализовывать наказы и чаяния наших граждан, наших изибрателей.

Также Сергей Решульский указал на возросший профессионализм нового созыва нижней палаты и её руководства в частности:

— Нынешний созыв Государственной думы значительно отличается от прежних. Это, наверное, потому что пришёл новый состав депутатов, пришло новое руководство Государственной думы, пришёл новый председатель Государственной думы. Без лести скажу — человек, который эту депутатскую работу знает не понаслышке и не теоретически. Здесь, в этом зале депутатском, он много уже протоптал, как говорится, тропинок и знает эту работу.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил коллегам подумать над возможными механизмами использования большого законотворческого опыта Решульского на благо нижней палаты.