Как товарищ Берия вышел из доверия. Арест палача Сталина

5 марта 1953 года умер Сталин. В последние часы жизни вождя народов его соратники уже делили министерские портфели на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров. Долгих споров не было: Берия, Хрущёв, Булганин, Молотов и Маленков договорились о распределении портфелей за несколько минут.

Все члены ближнего круга Сталина по традиции имели свою курируемую вотчину и внедряли в её вертикаль власти своих самых преданных людей. Пока Сталин был жив, он весьма искусно дирижировал кланами, боровшимися за влияние на него, периодически ослабляя один и возвышая другой, а затем сталкивая их и поощряя борьбу.

Например, Молотов в конце 30-х и первой половине 40-х годов был наиболее приближенным к Сталину членом ближнего круга. Но в 1949 году он попал в опалу, лишился поста министра иностранных дел и своего влияния, а его жена была отправлена в ссылку.

Маленков — главный кадровик партии — после войны проиграл борьбу своему главному врагу из сталинского окружения Жданову, оказавшись в опале из-за "авиационного дела", но его прикрыл Берия, которому Маленков нужен был для противовеса. А после неожиданной смерти Жданова и уничтожения его клана Маленков опять выдвинулся на первые роли.

Берия был самым влиятельным силовиком в советской истории. Он был близок к Сталину по происхождению, был достаточно исполнителен и ловок, чтобы понимать сигналы, при этом своей специфической работой не брезговал. Неудивительно, что Берия добился наибольшего влияния из всех советских силовиков. Даже после того, как в 1945 году он перестал быть министром госбезопасности, он стал заместителем самого Сталина и продолжал курировать силовиков. Кроме того, он вошёл в состав Политбюро. Такой чести до этого не удостаивался ни один из руководителей советской госбезопасности.

Берия курировал ключевой атомный проект, и после его удачного завершения его влияние выросло до предела. Дальше он уже становился опасен, поэтому Сталин понемногу начал задвигать его. В последний год жизни Берия фактически находился в полуопале после того, как Сталиным были инициированы сразу два уголовных дела, напрямую бивших по позициям Берии: "мингрельское", по которому ставленники Берии в Грузии обвинялись в связях с турецкой разведкой, и т.н. дело врачей, которое напрямую было связано с "сионистским заговором в МГБ". Оба этих дела могли иметь фатальные последствия для Берии, проживи Сталин чуть дольше.

Передел портфелей

На экстренном утреннем заседании 5 марта, длившемся всего около 10 минут, соратники Сталина перераспределили портфели. Молотов вновь вернулся на пост министра иностранных дел, где и был до опалы.

Берия, курировавший силовиков, стал министром внутренних дел, при этом разделённое в 1945 году на МВД и МГБ ведомство вновь было объединено. Хрущёв сохранил пост секретаря ЦК (фактически одного из руководителей партии). Булганин не имел своего клана и был ценен именно как доверенное лицо Сталина, но в условиях предстоящей жестокой борьбы за власть имел ценность как бонус для той или иной коалиции, поэтому он вновь получил пост министра обороны, который занимал некоторое время после войны.

Маленков был назначен на пост председателя Совета Министров и де-юре стал главой государства. Однако на практике руководителем страны всегда считался лидер партии, генеральный секретарь, а вот его как раз и не выбрали, поскольку все стороны договорились о том, что будут осуществлять коллективное руководство страной, и, чтобы никого не обижать, вакантный после смерти Сталина пост оставили незанятым.

Но умение коллективно руководить страной у них ещё не выработалось. Пока был жив и здоров Ленин, все решения принимал он. Затем после краткого периода борьбы за власть главным распорядителем стал Сталин, чьи решения никто не мог оспорить. Коллективное руководство было обречено с самого начала. Должен был остаться только один.

Первый среди равных

Каждый из новых руководителей страны, несмотря на декларируемое равенство и коллективное руководство, имел разный политический вес. Булганин был явным аутсайдером, у него не было своего клана, в армии его сильно не любили. Поэтому он имел ценность только в качестве довеска к уже сложившейся коалиции.

Молотов традиционно курировал иностранную политику и имел значительный вес в своё время, но как самостоятельная единица не был достаточно силён в одиночку.

Тройку лидеров составляли Берия, Маленков и Хрущёв. Маленков, будучи главным кадровиком партии, имел в ней огромное влияние, ведь именно от него зависела партийная судьба каждого её члена, от рядового до высокопоставленного. А кадровые чистки были одним из излюбленных способов аппаратной борьбы.

Хрущёв также был секретарём ЦК и в отсутствие генерального секретаря фактически исполнял роль одного из руководителей партии (а после того, как Маленков покинул пост секретаря, фактически оказался самым влиятельным из секретарей) и имел существенное влияние на номенклатуру как высшего, так и среднего звеньев. По убойной мощи Хрущёв был слабее Маленкова и немного слабее Берии.

Берия имел неограниченное влияние в силовых структурах. Их аппарат был отлажен до такой степени, что они с одинаковым усердием перемалывали и простого колхозника, и члена Политбюро, и рядового, и маршала, своих же коллег и даже руководителей.

Теперь исход борьбы за власть зависел от того, кто с кем окажется в коалиции. В одиночку никто из них не мог победить остальных, но двое объединившихся побеждали любого конкурента.

Смотрины на похоронах

9 марта состоялись похороны Сталина, которые обозначили первый расклад в новой кремлёвской иерархии. Председателем комиссии по организации похорон был назначен Хрущёв. С траурной речью на похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Фактически похороны превратились в смотрины преемника, поскольку все выступавшие не только поминали ушедшего вождя, но и в общих чертах озвучивали своё видение будущего СССР.

Первым выступал Маленков, что засвидетельствовало его явное неформальное лидерство. Его платформа свелась к улучшению уровня жизни советских граждан и мирному сосуществованию социалистической и капиталистической систем. Берия выступил в более сталинском духе, заявив о необходимости укрепления военного потенциала страны и усиления бдительности для борьбы с кознями врагов. Выступавший последним Молотов фактически присоединился к платформе Берии.

Таким образом, они впервые приоткрыли карты. Маленков позиционировал себя как умеренный и адекватный руководитель, Берия сделал заявку на роль главного сталинского преемника, Молотов же не имел настолько мощных позиций, чтобы бороться за единоличную власть. Хрущёв остался тёмной лошадкой, отсидевшись в тени и не выступая, но его роль на похоронах явно свидетельствовала о его высокой позиции в негласной иерархии.

Борьба за власть

14 марта состоялся очередной Пленум ЦК КПСС, на котором был нанесён удар по позициям Маленкова. До этого дня Маленков был самым могущественным человеком в стране, ведь он совмещал руководящие посты на государственном и на партийном уровнях, почти как Сталин. Скооперировавшиеся члены Президиума Верховного Совета СССР добились на пленуме того, чтобы Маленков сосредоточился на государственных делах, то есть оставил пост секретаря ЦК и остался только главой правительства.

Стоит отметить, что Маленков не оказывал сопротивления и с готовностью оставил партийный пост. И на это была серьёзная причина. Маленков был очень искушён в аппаратных интригах и прекрасно понимал, что совмещение высших государственных и партийных постов не только делает его самым влиятельным человеком в стране, но и превращает в приоритетную мишень. Он с готовностью оставил пост, что привело к некоторому уравниванию тройки и усилению Хрущёва, который теперь стал самым влиятельным из секретарей ЦК и фактически выдвинулся в лидеры партии.

Любопытно, что борьба за симпатии как советских граждан, так и номенклатуры началась с либерализации системы. И Маленков, и Берия устроили настоящее социалистическое соревнование по раскручиванию гаек.

Если на похоронах Сталина Берия ещё выступал в роли сталинского преемника, то затем, оценив обстановку и запрос общества, перековался в гуманиста. Маленков предлагал переформатировать советскую экономику с военной на производство товаров народного потребления.

Берия, в свою очередь, начал "оттепель" в своём ведомстве, заодно пытаясь подправить достаточно одиозный имидж чекистов. Были закрыты все дела, прямо или косвенно направленные против него самого. Но вместе с тем был пересмотрен и ряд послевоенных дел. Не обошлось и без реверанса в сторону Маленкова: Берия объявил сфальсифицированным "авиационное дело", которое едва не привело к краху Маленкова.

Кроме того, он выступил с идеей масштабной амнистии, а также строго запретил своим подчинённым применять пытки на допросах.

Затеянная Берией в МВД "оттепель" и предложения о реформировании ГУЛАГа свидетельствовали о том, что у него серьёзные лидерские амбиции. А это значило, что Берия очень опасен. Одолеть всех сразу он не мог, но вот разобраться поодиночке у него хватало возможностей, тем более что и на Маленкова, и на Хрущёва у него имелся компромат.

Например, на Хрущёва можно было повесить неудачи в Украинской ССР, на западе которой до начала 50-х годов действовало подполье УПА. А ведь Хрущёв возглавлял украинскую компартию до конца 40-х годов, его промахами и ошибками вполне можно было объяснить разгул националистов на западе страны, с которым он не смог справиться.

Что касается Маленкова, то Берия был прекрасно осведомлён о той активной роли, которую Маленков сыграл в безжалостном истреблении ждановского клана.

Свержение Берии

17 июня 1953 года в ГДР начались массовые протесты рабочих, которые постепенно радикализовались и переросли в массовые беспорядки в нескольких городах страны. Берия уехал наводить порядок и несколько дней отсутствовал в стране. Вероятнее всего, именно тогда Маленков, Хрущёв и Булганин и сформировали коалицию против него. Во всяком случае, это был самый лучший момент, чтобы сделать это.

Поскольку рассчитывать на чекистов, лояльных Берии, не приходилось, заговорщикам пришлось прибегнуть к помощи военных. Булганин, хотя и был министром обороны, особого авторитета в ведомстве не имел, как и популярности и известности в народе. Для ареста Берии нужна была статусная фигура.

На эту роль был выбран маршал Жуков, занимавший пост заместителя министра обороны. 25 июня он был вызван на заседание президиума, где Маленков, Хрущёв и Булганин объявили о том, что Берия готовит государственный переворот и собирается арестовать всех членов президиума на премьере оперы "Декабристы", которую они собирались посетить. После этого перед Жуковым была поставлена задача арестовать Берию на завтрашнем заседании Совета Министров.

Это было весьма необычное поручение, т.к. раньше военные никогда не принимали участия в политических арестах, это всегда было привилегией чекистов. Под предлогом участия в манёврах в Москву было переброшено несколько воинских частей, которые в случае попытки сопротивления со стороны воинских частей МВД, подчинявшихся Берии, должны были заблокировать их. Кантемировская и Таманская дивизии были подняты по тревоге и заблокировали Горьковское шоссе, а также выставили посты возле вокзалов, почты и телеграфов. За несколько минут до заседания была отключена спецсвязь, которой пользовался Берия.

Существует сразу несколько версий того, как был совершён арест Берии, и все они отличаются противоречивостью. Стенограммы заседания не велось, поэтому подробности известны только со слов непосредственных участников.

Версия Жукова. Маршал и группа генералов сидели в отдельном помещении, пока шло заседание. Их должны были вызвать специальным сигналом, после чего они должны были арестовать Берию. Заседание длилось достаточно долго, пока не раздался заветный сигнал. Военные вошли в зал, после чего Маленков поднялся с места и приказал военным задержать Берию. Генералы достали оружие, а Жуков арестовал Берию. Его обыскали, после чего под руки вывели в кабинет Маленкова. Под покровом ночи Берию переместили на гауптвахту, а следующей ночью скрытно перевезли в бункер командного пункта Московского военного округа, где он находился под присмотром охраны генералов, участвовавших в аресте.

Версия генерала Москаленко не отличается от версии Жукова, за исключением двух моментов. По его словам, все военные были без оружия, кроме Москаленко, который сам и произвёл арест Берии.

Версия Суханова (помощника Маленкова). На заседании 26 июня Маленков после критики Берии встал и предложил проголосовать по вопросу о его аресте. За проголосовали только Первухин и Сабуров, остальные либо воздержались, либо проголосовали против. Тогда по сигналу Маленкова в зал вошли вооружённые военные, после чего он предложил повторное голосование. На этот раз все поддержали его инициативу. Эта версия является самой сомнительной, поскольку противоречит вообще всем воспоминаниям.

Микоян и Молотов в своих воспоминаниях сообщают, что поначалу планировалось только вывести Берию из президиума и лишить поста зампреда Совета Министров, но не арестовывать. Микоян даже сообщает, что до ареста было принято решение сместить Берию с поста министра внутренних дел и назначить министром нефтяной промышленности.

По всей видимости, заговорщикам не понравились возражения Берии, который заявил, что снимать его с должности должен Пленум ЦК КПСС, а не Совмин. К сожалению, стенограммы заседания не велось, а свидетели не углублялись в подробности. Вполне возможно, что на заседании произошло что-то, из-за чего заговорщики перешли от программы-минимум (смещение Берии и назначение на второстепенную должность) к программе-максимум (арест).

Поскольку держать Берию под стражей в обычных изоляторах и тюрьмах было невозможно, до суда он находился в бункере при штабе МВО под усиленной охраной офицеров штаба и нескольких танков.

3 июля состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором все его члены подвергли арестованного Берию яростной критике. Любопытно, что одним из ключевых обвинений, прозвучавших в адрес Берии, был его "антисталинизм".

Убийство при аресте

В более поздние времена появилась ещё одна версия, гласившая, что никакого заседания с арестом Берии не было, а он был застрелен у себя дома группой захвата. Главным популяризатором этой версии был его сын Серго. Существуют и некоторые косвенные подтверждения этой версии. После 26 июня никто не видел Берию, суд над ним проходил в закрытом режиме. Отсутствуют ордер на арест и акт о расстреле.

Однако в таком случае остаётся непонятным, зачем понадобилось фальсифицировать протоколы допроса именно так, как это было сделано. Ведь на допросах Берия наотрез отрицает все многочисленные обвинения, начиная от шпионажа и заканчивая изнасилованиями. Он признаёт только "перегибы" в период Большого террора и "разложение морального облика", выразившееся в беспорядочных половых связях.

Зачем же фальсифицировать протоколы допроса, в которых обвиняемый всё отрицает? Не логичнее было бы, если бы он всё признал? Конечно, можно предположить, что это очень тонкая игра для придания допросам большей правдоподобности. Но времена тогда были простыми и грубыми. Раз партия назвала кого-то врагом народа и решила расстрелять, значит, так и надо. Никто тогда вопросов не задавал, поэтому в подобных сложных многоходовых комбинациях не было нужды.

Суд

Суд над Берией проходил в закрытом режиме по всем правилам сталинских процессов, в ускоренном режиме и без присутствия адвокатов. Некоторые обвинения были калькой со стандартных обвинений времён Большого террора. Берия обвинялся в работе на британскую разведку (не признал), работе на контрразведку враждебной РСФСР Азербайджанской Демократической Республики в годы Гражданской войны (признал, но заявил, что действовал по заданию партии), бессудных казнях членов компартии и фальсификации уголовных дел (признал "перегибы", сославшись на "обстановку того времени"), моральном разложении (признал), изнасиловании несовершеннолетней (не признал), намерении совершить государственный переворот с целью реставрации капитализма (не признал), попытке дезорганизации обороны Кавказа в годы ВОВ (не признал).

Тем не менее 24 декабря 1953 года Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР приговорило его к расстрелу. Вместе с ним были казнены его наиболее высокопоставленные выдвиженцы из системы МВД, арестованные в течение нескольких недель после него. Часть клана Берии была расстреляна, выдвиженцы рангом пониже отделались тюремными сроками, связанные с ними сотрудники среднего звена — увольнениями.

Эпоха большой крови закончилась. Началась новая эпоха, когда стандартным наказанием проигравших в аппаратной борьбе стало их перемещение на второстепенные должности или на пенсию, а самой страшной карой — исключение из партии и отлучение от спецраспределителей и поликлиник.