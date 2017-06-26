Футбольный симулятор PES 2018 не выйдет на Nintendo Switch
Представители компании Konami подтвердили, что футбольный симулятор PES 2018 не выйдет на Switch.
Фото © Peskomment.ru
Konami сообщила, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 не будет выпущен для консоли Nintendo Switch. По словам представителей компании, хотя именно эта часть серии уже не будет портирована на Switch, в будущем это может измениться. Konami часто спрашивают о выходе их игр на Nintendo Switch, так что компания определённо заинтересована в этой платформе.
PES 2018 не выйдет на Nintendo Switch
Фото © Peskomment.ru
Новая часть другой популярной футбольной игры, FIFA 18, напротив, выйдет для последней консоли Nintendo. В этой версии будет использоваться другой движок и отсутствовать сюжетная кампания.
PES 2018 выйдет на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One уже 12 сентября.