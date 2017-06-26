Футбольный симулятор PES 2018 не выйдет на Nintendo Switch

Konami сообщила , что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 не будет выпущен для консоли Nintendo Switch. По словам представителей компании, хотя именно эта часть серии уже не будет портирована на Switch, в будущем это может измениться. Konami часто спрашивают о выходе их игр на Nintendo Switch, так что компания определённо заинтересована в этой платформе.

PES 2018 не выйдет на Nintendo Switch

Новая часть другой популярной футбольной игры, FIFA 18, напротив, выйдет для последней консоли Nintendo. В этой версии будет использоваться другой движок и отсутствовать сюжетная кампания.

PES 2018 выйдет на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One уже 12 сентября.