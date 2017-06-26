Square Enix тизерит крупный анонс по Final Fantasy XV на Gamescom 2017
Компания Square Enix скоро покажет сюрприз для поклонников игры Final Fantasy XV.
В рамках трансляции Active Time Report представители Square Enix поделились планами на дальнейшую поддержку Final Fantasy XV. По словам разработчиков, фанатов ждут приятные новости уже на выставке Gamescom 2017.
Square Enix тизерит крупный анонс по Final Fantasy XV на Gamescom 2017
Фото: © Flickr/Videogame Photography
Менеджер по маркетингу Square Enix Акио Офьюджи рассказал, что на прошедшей выставке E3 2017 компания умышленно удержала некоторую информацию по Final Fantasy XV. Это объясняется большими планами на игру для предстоящего мероприятия Gamescom 2017. О чём именно идёт речь, не сообщается.
Игровая выставка Gamescom 2017 пройдёт с 22 по 26 августа в Кёльне.