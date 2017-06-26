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Опубликовано 26 июня 2017, 08:07

Аккаунт Detroit: Become Human в Twitter неудачно пошутил про Xbox One

Фото: &copy; Microsoft 2017

Фото: © Microsoft 2017

Официальный твиттер-аккаунт игры Detroit: Become Human неудачно пошутил про консоль Xbox One.

Официальный твиттер-аккаунт эксклюзивной для PS4 игры Detroir: Become Human пошутил про консоль Xbox One, но вскоре удалил твит.

Аккаунт опубликовал сообщение с текстом: "Когда ты просыпаешься, но Detroit: Become Human всё ещё эксклюзивна для PS4, а у тебя Xbox". К твиту прилагалось изображение из промо-ролика игры с надписью "решайте дилеммы". Наконец, к твиту был прикреплён официальный аккаунт Xbox.

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Аккаунт Detroit: Become Human в Twitter неудачно пошутил про Xbox One

Фото: © Microsoft 2017

Уже через три часа шутка была удалена, но пользователи Сети успели сделать скриншоты. Геймеры были возмущены грубым поведением человека, ответственного за ведение твиттер-аккаунта игры.

Detroit: Become Human выйдет на PS4 в 2018 году.

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Станислав Погорский
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