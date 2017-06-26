Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 07:31

Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно

Обновлённая версия культового шутера Call of Duty: Modern Warfare получит самостоятельный релиз.

Activision анонсировала, что Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно. В первую очередь игра станет доступна на PS4 уже 27 июня.

image

Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно

Фото: © EAST NEWS

Ранее Call of Duty: Modern Warfare Remastered можно было получить только в составе некоторых изданий Call of Duty: Infinite Warfare. Спустя полгода после выхода последней части серии Activision решила наконец начать продажу обновлённого шутера отдельно, чего ждали многие фанаты.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered будет стоить дешевле обычных игр для PS4, но в её состав не войдёт дополнительный набор карт Modern Warfare Remastered Variety Map Pack.

Позже отдельный релиз обновлённой версии Modern Warfare состоится и на других платформах, но конкретные даты не сообщаются.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • activision
  • callofduty
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar