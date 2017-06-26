Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно
Обновлённая версия культового шутера Call of Duty: Modern Warfare получит самостоятельный релиз.
Activision анонсировала, что Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно. В первую очередь игра станет доступна на PS4 уже 27 июня.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered начнёт продаваться отдельно
Фото: © EAST NEWS
Ранее Call of Duty: Modern Warfare Remastered можно было получить только в составе некоторых изданий Call of Duty: Infinite Warfare. Спустя полгода после выхода последней части серии Activision решила наконец начать продажу обновлённого шутера отдельно, чего ждали многие фанаты.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered будет стоить дешевле обычных игр для PS4, но в её состав не войдёт дополнительный набор карт Modern Warfare Remastered Variety Map Pack.
Позже отдельный релиз обновлённой версии Modern Warfare состоится и на других платформах, но конкретные даты не сообщаются.