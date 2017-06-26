В PC-версии Destiny 2 уменьшат отдачу оружия

Разработчики Destiny 2 внесли важное изменение для PC-версии шутера. Для игроков с мышкой и клавиатурой авторы значительно уменьшили отдачу оружия по сравнению с консольными версиями.

Причины этих изменений объяснил глава проекта Марк Ноузуорти. По его словам, при игре с геймпадом отдача чувствуется очень приятно — игрок стреляет и видит, что постепенно теряет контроль над оружием. Но при использовании мыши и клавиатуры, как считает Ноузуорти, ты не хочешь, чтобы прицел двигался сам по себе. По этой причине отдача в PC-версии Destiny 2 будет значительно снижена. Сперва Марк даже сказал, что её там нет вовсе, но позже уточнил своё заявление.

Destiny 2 выйдет на PC 24 октября этого года. Для консолей PS4 и Xbox One релиз состоится раньше, уже 6 сентября.