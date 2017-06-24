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Регион
Опубликовано 24 июня 2017, 07:36

Лионелю Месси исполнилось 30 лет

Аргентинский футболист Лионель Месси. Фото:&nbsp;REUTERS/Thomas Peter

Аргентинский футболист Лионель Месси. Фото: REUTERS/Thomas Peter

На счету аргентинского форварда пять "Золотых мячей" и четыре победы в Лиге чемпионов.

Легендарному форварду испанской "Барселоны" Лионелю Месси исполняется сегодня 30 лет. На счету аргентинца множество достижений: пять "Золотых мячей" лучшего футболиста мира, четыре победы в Лиге чемпионов. "Барселона" поздравила своего нападающего в "Твиттере".

Футболист родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. С пяти лет он начал играть в футбол с местной командой, которую тренировал его отец Хорхе в свободное от работы на фабрике время.

В возрасте 11 лет у Лионеля диагностировали небольшое отклонение в развитии — дефицит гормона роста, из-за чего с футболом можно было попрощаться. Но на талантливого футболиста обратил внимание клуб "Барселона" и согласился оплатить дорогостоящее лечение. В итоге клуб получил лидера на пару десятилетий.

Месси признан лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины, а также считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времён.

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Элиза Али
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