Ветеран разведки рассказал о планах НАТО развалить СССР

Североатлантический альянс намеревался сократить размер Советского Союза до территории бывшего Московского княжества.

НАТО собирался расчленить СССР и ограничить размеры России территорией бывшего Московского княжества. Об этом ветеран российской нелегальной разведки анонимно рассказал в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.

Как сообщается, разведчик работал по направлению НАТО. По его словам, развал СССР был лишь первым пунктом плана Североатлантического альянса.

— А затем (НАТО собиралось. — Прим. ред.) создать Средне-Волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров Московского княжества, — пояснил разведчик.