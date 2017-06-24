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Опубликовано 24 июня 2017, 13:47

Ветеран разведки рассказал о планах НАТО развалить СССР

Североатлантический альянс намеревался сократить размер Советского Союза до территории бывшего Московского княжества.

НАТО собирался расчленить СССР и ограничить размеры России территорией бывшего Московского княжества. Об этом ветеран российской нелегальной разведки анонимно рассказал в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.

Как сообщается, разведчик работал по направлению НАТО. По его словам, развал СССР был лишь первым пунктом плана Североатлантического альянса.

— А затем (НАТО собиралось. — Прим. ред.) создать Средне-Волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров Московского княжества, — пояснил разведчик.

По его словам, такие документы действительно существуют, в том числе в архиве Службы внешней разведки.

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Элиза Али
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