Ветеран разведки рассказал о планах НАТО развалить СССР
Североатлантический альянс намеревался сократить размер Советского Союза до территории бывшего Московского княжества.
НАТО собирался расчленить СССР и ограничить размеры России территорией бывшего Московского княжества. Об этом ветеран российской нелегальной разведки анонимно рассказал в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым.
Как сообщается, разведчик работал по направлению НАТО. По его словам, развал СССР был лишь первым пунктом плана Североатлантического альянса.
— А затем (НАТО собиралось. — Прим. ред.) создать Средне-Волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров Московского княжества, — пояснил разведчик.
По его словам, такие документы действительно существуют, в том числе в архиве Службы внешней разведки.