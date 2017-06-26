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Опубликовано 26 июня 2017, 10:11

Blizzard серьёзно обновит Overwatch

Разработчики решили уменьшить количество дубликатов в коробках с вещами. Обновление находится в тестовом режиме.

Компания Blizzard в скором времени не только снизит вероятность появление повторяющихся предметов, но и также повысит количество кредитов, выпадающих из коробок.

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Blizzard тестирует новое обновление для Overwatch

Фото: © Flickr/Carlos Gutiérrez

Своё решение Blizzard объяснила возможностью компенсировать игровую валюту, которая ранее выпадала вместе с дубликатами вещей. Сейчас пользователи публичного тестового сервера Overwatch получили пять контейнеров, чтобы испытать нововведение.

Дата выхода обновления на основные серверы пока не разглашается.

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Сергей Сурепин
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