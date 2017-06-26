Продажи PS4 превышают Xbox 360 и PS3 вместе взятые

Специалист в очередной раз подчеркнул высокие отгрузки PlayStation 4. Показатель превышает темпы консолей предыдущего поколения за аналогичный период.

PS4 продаётся почти так же, как Xbox 360 и PS3 вместе взятые

Всего за 14 кварталов Sony отгрузила 60 миллионов PS4. Показатели консолей прошлого поколения: Xbox 360 — 30,2 миллиона, PS3 — 35,7 миллиона.

Сейчас отгрузки PS4 практически совпадают с результатами двух консолей предыдущего поколения. Всего было реализовано 86 миллионов Xbox 360 и 87 миллионов PS3.