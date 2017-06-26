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Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 11:36

Авторы Europa Universalis снизят цены на игры после распродажи в Steam

Фанаты начали жаловаться на цены. Издатель прислушался к просьбе. Но с одним лишь условием.

Генеральный директор Paradox Interactive Фредерик Вестер заявил, что компания должна была лучше проинформировать фанатов своих игр о корректировке цен. Издатель снизит стоимость по завершению распродажи в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

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Издатель Paradox Interactive снизит цены на свои игры после распродажи в Steam

Фото: © Flickr/BagoGames

По словам Фредерика Вестера, изменить цены во время распродажи нельзя. Иначе они не будут принимать участие в акции.

Напомним, летняя распродажа в Steam завершится 5 июля.

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Сергей Сурепин
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