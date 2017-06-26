Авторы Europa Universalis снизят цены на игры после распродажи в Steam
Фанаты начали жаловаться на цены. Издатель прислушался к просьбе. Но с одним лишь условием.
Генеральный директор Paradox Interactive Фредерик Вестер заявил, что компания должна была лучше проинформировать фанатов своих игр о корректировке цен. Издатель снизит стоимость по завершению распродажи в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Издатель Paradox Interactive снизит цены на свои игры после распродажи в Steam
Фото: © Flickr/BagoGames
По словам Фредерика Вестера, изменить цены во время распродажи нельзя. Иначе они не будут принимать участие в акции.
Напомним, летняя распродажа в Steam завершится 5 июля.