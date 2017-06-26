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Опубликовано 26 июня 2017, 12:08

Авторы Quake Champions выпустят игру в Steam

Разработчики порадовали фанатов серии, опубликовав соответствующее сообщение на форуме игры.

Издатель Bethesda Softworks и студия id Software подтвердили, что Quake Champions будет распространяться через Steam. Пользователи смогут привязать к своему Steam ID аккаунт на сайте Bethesda.

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Quake Champions появится в Steam

Фото: © Flickr/BagoGames

Сейчас разработчики сконцентрировались на вопросе улучшения производительности. Также их волнует стабильность игры и сетевой код.

Quake Champions выйдет в этом году.

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Сергей Сурепин
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