Авторы Quake Champions выпустят игру в Steam

Издатель Bethesda Softworks и студия id Software подтвердили, что Quake Champions будет распространяться через Steam. Пользователи смогут привязать к своему Steam ID аккаунт на сайте Bethesda.

Quake Champions появится в Steam Фото: © Flickr/BagoGames

Сейчас разработчики сконцентрировались на вопросе улучшения производительности. Также их волнует стабильность игры и сетевой код.