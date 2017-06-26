Авторы Quake Champions выпустят игру в Steam
Разработчики порадовали фанатов серии, опубликовав соответствующее сообщение на форуме игры.
Издатель Bethesda Softworks и студия id Software подтвердили, что Quake Champions будет распространяться через Steam. Пользователи смогут привязать к своему Steam ID аккаунт на сайте Bethesda.
Quake Champions появится в Steam
Фото: © Flickr/BagoGames
Сейчас разработчики сконцентрировались на вопросе улучшения производительности. Также их волнует стабильность игры и сетевой код.
Quake Champions выйдет в этом году.