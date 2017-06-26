В России могут существенно ужесточить наказание за коррупцию

Срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырёх лет.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предложил существенно ужесточить наказание за взятки, депутаты подготовили соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, наказание за дачу и получение взяток предлагают давать до четырёх лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Кроме того, статьи УК могут дополнить новыми понятиями: "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот использует своё служебное положение.