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Опубликовано 26 июня 2017, 04:02

В России могут существенно ужесточить наказание за коррупцию

Фото: &copy; РИА Новости/Антон Денисов

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырёх лет.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предложил существенно ужесточить наказание за взятки, депутаты подготовили соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, наказание за дачу и получение взяток предлагают давать до четырёх лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Кроме того, статьи УК могут дополнить новыми понятиями: "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот использует своё служебное положение.

Отмечается, что на законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также его поддержала Генпрокуратура.

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Александра Вишнякова
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