Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

Наставник английского клуба опубликовал в "Инстаграме" детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок не стал.

Отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш скончался в возрасте 79 лет, по данным The Sun, состояние его здоровья ухудшилось в последние месяцы.

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho) Июн 25 2017 в 1:10 PDT

Сам Жозе Моуринью опубликовал в "Инстаграме" трогательную детскую фотографию с отцом, однако комментировать снимок он не стал.