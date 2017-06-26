В Кении ветеринары спасли вымирающего вида зебру Греви

Животное серьёзно ранил хищник, однако специалисты смогли дезинфицировать и обработать рану.

Ветеринары из Кении спасли представителя вымирающего вида зебр — зебру Греви, также известную как пустынная зебра. Как сообщает National Geographic, животное серьёзно ранил хищник.

Видео: National Geographic

Рана была большой и кровоточила и, как следствие, была смертельно опасной. Поэтому ветеринары дезинфицировали её и обработали. Когда процедура была закончена и зебра поднялась, животное еле смогло удержаться, чтобы не упасть из-за анестетика.