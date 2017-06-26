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Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 11:26

В Кении ветеринары спасли вымирающего вида зебру Греви

Животное серьёзно ранил хищник, однако специалисты смогли дезинфицировать и обработать рану.

Ветеринары из Кении спасли представителя вымирающего вида зебр — зебру Греви, также известную как пустынная зебра. Как сообщает National Geographic, животное серьёзно ранил хищник.

Видео: National Geographic

Рана была большой и кровоточила и, как следствие, была смертельно опасной. Поэтому ветеринары дезинфицировали её и обработали. Когда процедура была закончена и зебра поднялась, животное еле смогло удержаться, чтобы не упасть из-за анестетика.

Отмечается, что зебра Греви — очень редкий вид животных. В Африке осталось примерно 2600 особей. Своё название эти млекопитающие получили в честь французского президента Жюля Греви, которому в 1880-х был подарен один экземпляр этого животного Правительством Абиссинии.

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Алина Хохлова
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