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Опубликовано 26 июня 2017, 09:06

Facebook своеобразно поздравил фанатов Гарри Поттера с юбилеем выхода книги

Фото: &copy; Flickr/Carol Smith

Фото: © Flickr/Carol Smith

Первое издание серии книг о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" вышло ровно 20 лет назад.

В честь такого важного события руководство "Фейсбука" спрятало так называемое пасхальное яйцо. Если написать имя знаменитого волшебника или название одного из четырёх факультетов Хогвартса в посте или комментариях, фраза автоматически окрасится в традиционный цвет.

Например, слово Slytherin станет зелёным, Hufflepuff окрасится в жёлтый, название Ravenclaw получит синий оттенок, а слова Gryffindor и "Гарри Поттер" станут красными.

Кроме того, после публикации пользователи увидят анимацию с волшебной палочкой и "волшебством". Стоит отметить, что подобный трюк работает только при написании названий на английском языке.

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Алексей Глинкин
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