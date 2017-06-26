Facebook своеобразно поздравил фанатов Гарри Поттера с юбилеем выхода книги

Первое издание серии книг о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" вышло ровно 20 лет назад.

В честь такого важного события руководство "Фейсбука" спрятало так называемое пасхальное яйцо. Если написать имя знаменитого волшебника или название одного из четырёх факультетов Хогвартса в посте или комментариях, фраза автоматически окрасится в традиционный цвет.

Например, слово Slytherin станет зелёным, Hufflepuff окрасится в жёлтый, название Ravenclaw получит синий оттенок, а слова Gryffindor и "Гарри Поттер" станут красными.