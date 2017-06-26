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Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 12:23

Наблюдателей из России пригласили на военные учения Aurora-2017 в Швеции

Фото: &copy;Flickr/Fredrik Rubensson

Фото: ©Flickr/Fredrik Rubensson

Также с визитом могут приехать представители Дании, Эстонии, Финляндии, Франции и других стран с интересами в регионе.

Правительство Швеции пригласило на военные учения Aurora-2017 наблюдателей из России. Об этом говорится в официальном сообщении кабмина.

В список приглашённых также попали другие страны с выходом к Балтийскому морю или с интересами в регионе.

Как сообщает правительство Швеции, вместе с наблюдателями из России на учения могут приехать представители США, Белоруссии, Германии, Великобритании, Польши, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Канады, Франции, Финляндии, Эстонии и Дании.

Aurora-2017 — самые крупные военные учения в Швеции за последние 20 лет. Мероприятие состоится с 11 по 29 сентября.

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Дарья Лебедева
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