Наблюдателей из России пригласили на военные учения Aurora-2017 в Швеции

Также с визитом могут приехать представители Дании, Эстонии, Финляндии, Франции и других стран с интересами в регионе.

Правительство Швеции пригласило на военные учения Aurora-2017 наблюдателей из России. Об этом говорится в официальном сообщении кабмина.

В список приглашённых также попали другие страны с выходом к Балтийскому морю или с интересами в регионе.

Как сообщает правительство Швеции, вместе с наблюдателями из России на учения могут приехать представители США, Белоруссии, Германии, Великобритании, Польши, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Канады, Франции, Финляндии, Эстонии и Дании.