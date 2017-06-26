Как Месси показал Роналду, что делать с налогами и "Реалом"

Групповой этап Кубка конфедераций завершился, а для сборной России и весь турнир. Но главная звезда кубка, Криштиану Роналду, продолжает борьбу за трофей. В преддверии полуфинала с Чили Лайф, памятуя о налоговой истории Лионеля Месси, изучил суть главного вопроса этого лета: какие варианты продолжения карьеры у Роналду после отъезда из России?

Итог расследования: один гений футбола, Лионель Месси, невольно помогает другому, Криштиану Роналду, бежать из Испании. А теперь — суть истории, которая началась в Париже весной этого года. "Барселона" и Месси приехали в столицу Франции ради матча плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ. Каталонцы в Париже были биты, дома вернулись в игру и прошли дальше, но самое интересное происходило не на поле, а за его пределами — в скайбоксах дорогих отелей Парижа и "Стад де Франс". Ради Месси в Париж прилетели люди из Китая. Они сначала через посредников, а потом прямо предложили "Барселоне" продать свою главную звезду. В роли покупателя выступал клуб из КНР "Хэбэй Форчун".

Фото: © Reuters

Тут уместно отступление, которое пояснит, почему невозможное — забрать Месси из Каталонии, где он второй после Бога, малореальная задача — китайцам казалось возможным. "Хэбэй" даже по меркам футбола КНР, где сегодня не считают деньги, необычный клуб. Во-первых, он проводит матчи в курортном городе близ Пекина. Во-вторых, его владелец Ван Вэнсю — собственник одной из главных девелоперских компаний Китая и обладатель личного состояния в четыре миллиарда долларов. Летом прошлого года Ван Вэнсю сделал главным тренером "Хэбэя" Мануэля Пеллегрини, который к этому моменту был свободен, покинув "Манчестер Сити". В планах Ван Вэнсю — создание лучшей команды в клубном футболе Китая, и ради этой цели он активно скупает футболистов КНР уровня национальной сборной, попутно инвестируя деньги в легионеров. Вэнсю дважды предлагал президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу обсудить возможный трансфер, но переговоры, несмотря на усилия посредников из Франции, в итоге даже не начинались. Хотя сам Месси до игры с ПСЖ дал понять клубному руководству, что готов летом уйти, если клуб ничего не сделает для спокойствия его семьи. В июле 2016 года суд приговорил самого Лео, а также его отца Хорхе Месси к 21 месяцу тюремного заключения. Аргентинцев, ставших гражданами Испании, обвинили в неуплате налогов на доходы, полученные от рекламных контрактов в 2007–2009 годах. Деньги якобы "отмывали", прежде отправляя их на счета фирм, зарегистрированных в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании. В сроке, который законники "выписали" Месси, был важный нюанс: по испанскому законодательству наказания сроком меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора Лео продолжил играть в футбол на профессиональном уровне, а папа — заниматься делами сына. Но Месси не понравилась сама история, и он решил атаковать клуб. Благо, в КНР есть люди, которые готовы потратить на трансфер звезды футбола поистине космические суммы.

Фото: © Reuters

Хотя у Вана был план: Месси, по мнению владельца "Хэбэй Форчун", мог сделать его футбольный проект одним из самых известных в мире. Этот ход Вэнсю позволял ему в будущем капитализировать затраты, сделав клуб акционерным обществом. Китаец хотел сделать акции доступными игрокам фондового рынка. Месси к моменту приезда людей Вэнсю в Париж был готов если не покинуть Испанию, то хотя бы говорить о такой возможности. Причина такого настроения аргентинца была всем известна: доходы Лео Каталонского вызывают повышенный интерес у налоговых органов Испании. При этом контракт Лионеля с "Барселоной" истекал летом 2018-го, и к тому моменту клуб и семья Месси не могли найти компромисс по поводу нового соглашения. Главная проблема — налоги. Они "съедали" у игрока значительную сумму. В итоге "Барселону" не Лео, а китайцы заставили заплатить. Клуб пошёл на затраты, чтобы удовлетворить требования аргентинца. Вэнсю был раздражён, но пообещал через пару лет вернуться к теме: продавать Месси потенциальным конкурентам в Европе руководители "Барселоны" не захотят, а Китай выглядит в этой ситуации идеальным вариантом продолжения карьеры многолетнего лидера каталонского клуба. Для Месси история с интересом к его персоне в КНР обернулась победой на всех фронтах. В мае срок его наказания снизили, а недавно и вовсе заменили на штраф. Сумма смехотворна — 252 000 евро! Лионель к этому моменту продлил договор с "Барселоной", по сути использовав китайского миллиардера. Ещё Месси помог коллеге Криштиану. Португалец тоже втянут в разбирательства, связанные с неуплатой налогов. Сумма претензий к КриРо испанских фискалов — 14,7 млн евро! По версии следствия, он скрывал средства от испанского бюджета, зарабатывая в стране, в период с 2011 по 2014 год. Роналду грозит настоящий срок: от 15 месяцев до пяти лет тюрьмы. Официальной информации из "Реала", не говоря уже про комментарии самого подозреваемого, мы, пока сделка не будет завершена, не получим. Но, судя по всему, португалец хочет не ждать процесса, а покинуть Пиренейский полуостров и Мадрид.

Фото: © Reuters