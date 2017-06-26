Путин внёс в Госдуму Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма

Российская Федерация подписала данный документ Совета Европы ещё в начале 2009 года в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин отправил на ратификацию в Государственную думу Конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и о борьбе с финансированием терроризма. Информация об этом была опубликована в думской электронной базе данных.

— Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества, — говорится в сопроводительном документе президента.