Sony не планирует торопиться с анонсом консоли PS5
Компания Sony уже занята созданием консоли нового поколения PS5, но её анонс состоится нескоро.
Президент Sony Шон Лейден ответил на несколько вопросов о будущем игровых консолей компании.
По его словам, у недавно выпущенной консоли PS4 Pro никогда не появится игр, которых нельзя запустить на обычной PS4. Pro-версия была создана в основном для владельцев 4K-телевизоров и тех, кто хочет получить немного лучшее качество изображения в некоторых играх.
Sony работает над консолью PS5
Тем не менее Sony не намерена отказываться от смены поколения консолей в угоду регулярному выпуску более мощных устройств, как это делает Xbox. Лейден подтвердил, что компания уже работает над PS5, но её анонс "вероятно, состоится ещё не скоро".