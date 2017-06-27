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Регион
Опубликовано 27 июня 2017, 09:24

Sony не планирует торопиться с анонсом консоли PS5

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Joey

Фото: © flickr / Joey

Компания Sony уже занята созданием консоли нового поколения PS5, но её анонс состоится нескоро.

Президент Sony Шон Лейден ответил на несколько вопросов о будущем игровых консолей компании.

По его словам, у недавно выпущенной консоли PS4 Pro никогда не появится игр, которых нельзя запустить на обычной PS4. Pro-версия была создана в основном для владельцев 4K-телевизоров и тех, кто хочет получить немного лучшее качество изображения в некоторых играх.

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Sony работает над консолью PS5

Фото: © flickr / Joey

Тем не менее Sony не намерена отказываться от смены поколения консолей в угоду регулярному выпуску более мощных устройств, как это делает Xbox. Лейден подтвердил, что компания уже работает над PS5, но её анонс "вероятно, состоится ещё не скоро".

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Станислав Погорский
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