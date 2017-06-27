Sony не планирует торопиться с анонсом консоли PS5

Компания Sony уже занята созданием консоли нового поколения PS5, но её анонс состоится нескоро.

Президент Sony Шон Лейден ответил на несколько вопросов о будущем игровых консолей компании. По его словам, у недавно выпущенной консоли PS4 Pro никогда не появится игр, которых нельзя запустить на обычной PS4. Pro-версия была создана в основном для владельцев 4K-телевизоров и тех, кто хочет получить немного лучшее качество изображения в некоторых играх.

Sony работает над консолью PS5 Фото: © flickr / Joey