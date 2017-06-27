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Опубликовано 27 июня 2017, 10:05

Анонсировано дополнение Episode Ignis для Final Fantasy XV

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Shirrako

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Shirrako

Square Enix выпустила тизер следующего сюжетного дополнения для Final Fantasy XV.

Новое сюжетное дополнение под названием Episode Ignis расскажет личную историю Игниса, одного из главных героев оригинальной Final Fantasy XV.

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Анонсировано дополнение Episode Ignis для Final Fantasy XV

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Shirrako

Square Enix сопроводила анонс первым тизером дополнения. Оно будет выпущено для PS4 и Xbox One уже в декабре этого года.

До этого для Final Fantasy XV вышли дополнения Episode Gladiolus и Episode Prompto, также посвящённые героям оригинальной игры по отдельности. Разработчики также пообещали, что большой анонс по Final Fantasy XV состоится на игровой выставке Gamescom 2017 в августе.

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Станислав Погорский
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