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Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 23:02

При подрыве смертников в Нигерии погибло 16 человек

В результате подрыва смертников в Нигерии погибло по меньшей мере 16 человек, сообщает The Guardian. По словам очевидцев, одной из целей скоординированных атак террористов стал университет города Майдагури.

Согласно данным, нападения произошли в воскресенье вечером.

Напомним, в государстве действует группировка "Боко харам"*, стоящая за большим количеством похищений и нападений.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Эмила Сидорова
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