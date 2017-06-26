При подрыве смертников в Нигерии погибло 16 человек
В результате подрыва смертников в Нигерии погибло по меньшей мере 16 человек, сообщает The Guardian. По словам очевидцев, одной из целей скоординированных атак террористов стал университет города Майдагури.
Multiple Suicide Bomb Attacks Kill 16 In Borno https://t.co/mIhM722QUy pic.twitter.com/9vGfjN2ehv— samuel peters (@psalmy11) 26 июня 2017 г.
Согласно данным, нападения произошли в воскресенье вечером.
Напомним, в государстве действует группировка "Боко харам"*, стоящая за большим количеством похищений и нападений.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.