Автор Detroit: Become Human Дэвид Кейдж рассказал в интервью GamesRadar об амбициозности своего нового проекта. По словам Кейджа, в этот раз он решил испытать себя и команду разработчиков на прочность.

В Detroit: Become Human в три раза больше сюжетных развилок, чем в Heavy Rain

У Detroit: Become Human, как утверждает Дэвид, примерно в три раза больше сюжетных развилок, чем было в хите Heavy Rain для PS3. Речь идёт не только о бинарных решениях, когда игрок поступает "хорошо" или "плохо". Вместо этого каждый сегмент сюжета будет постоянно заставлять игрока думать над своими ценностями и действовать соответствующе.

При этом предсказать исход решений зачастую не удастся — Кейдж считает, что это делает игру похожей на реальную жизнь. В итоге по мере прохождения Detroit история может становиться настолько уникальной, что два игрока при пересказе своего сюжета могут почувствовать, что говорят о двух разных играх.

Также авторы добавили в Detroit возможность в любой момент возвращаться к ключевым решениям, чтобы у игроков была возможность контролировать ход событий. Тем не менее Кейдж советует проходить Detroit, не используя эту функцию.

Detroit: Become Human выйдет на PS4 в 2018 году.