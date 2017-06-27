ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2017, 21:20

В Северной Корее начали продавать "двойник" iPhone

Сами производители сообщают, что выпускаемое устройство имеет более мощную батарею, а также отличается более высокой безопасностью операционной системы.

В Северной Корее начали продавать смартфон, по виду очень напоминающий iPhone. Как сообщает Daily Mail, новинка, которую производит местная компания Mangyongdae Information Technology Corporation, получила название Jindallae 3.

По данным издания, в настоящий момент нет никакой информации по характеристикам аппарата, известно лишь, что создатели в качестве наименования выбрали название корейского цветка. Как отмечается, северокорейские разработчики также явно вдохновлялись идеями китайских коллег при создании смартфона.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar