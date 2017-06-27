В Северной Корее начали продавать "двойник" iPhone

Сами производители сообщают, что выпускаемое устройство имеет более мощную батарею, а также отличается более высокой безопасностью операционной системы.

В Северной Корее начали продавать смартфон, по виду очень напоминающий iPhone. Как сообщает Daily Mail, новинка, которую производит местная компания Mangyongdae Information Technology Corporation, получила название Jindallae 3.

The smartphone, dubbed the Jindallae 3, was reportedly created by the state-run DPRK's Mangyongdae Information T... https://t.co/dVavIp5DVk — Thus Spake (@thus_spake) 26 июня 2017 г.