В Северной Корее начали продавать "двойник" iPhone
Сами производители сообщают, что выпускаемое устройство имеет более мощную батарею, а также отличается более высокой безопасностью операционной системы.
В Северной Корее начали продавать смартфон, по виду очень напоминающий iPhone. Как сообщает Daily Mail, новинка, которую производит местная компания Mangyongdae Information Technology Corporation, получила название Jindallae 3.
The smartphone, dubbed the Jindallae 3, was reportedly created by the state-run DPRK's Mangyongdae Information T... https://t.co/dVavIp5DVk— Thus Spake (@thus_spake) 26 июня 2017 г.
По данным издания, в настоящий момент нет никакой информации по характеристикам аппарата, известно лишь, что создатели в качестве наименования выбрали название корейского цветка. Как отмечается, северокорейские разработчики также явно вдохновлялись идеями китайских коллег при создании смартфона.