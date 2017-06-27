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Регион
Опубликовано 27 июня 2017, 04:43

Володин призвал объединить усилия для обеспечения безопасности в Евразии

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В совещании спикеров национальных парламентов в Сеуле принимают участие 26 стран, среди которых впервые представители стран Евросоюза: Чехии, Словакии и Венгрии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к спикерам парламентов стран Евразии с призывом объединить усилия для обеспечения безопасности на континенте.

Напомним, Володин находится в Сеуле с двухдневным визитом, во вторник открылось второе совещание спикеров парламентов стран Евразии.

— Мы видим одной из ключевых задач консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии, — сказал спикер Госдумы.

Как отметил Володин, парламентам государств также необходимо объединить усилия для выработки способов противодейтствия таким угрозам, как терроризм и экстремизм, наркотрафик и проблемы миграции.

— Здесь работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций состоит в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности. И сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений, — заявил спикер Госдумы.

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Елена Ситник
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