Володин призвал объединить усилия для обеспечения безопасности в Евразии

В совещании спикеров национальных парламентов в Сеуле принимают участие 26 стран, среди которых впервые представители стран Евросоюза: Чехии, Словакии и Венгрии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к спикерам парламентов стран Евразии с призывом объединить усилия для обеспечения безопасности на континенте.

Напомним, Володин находится в Сеуле с двухдневным визитом, во вторник открылось второе совещание спикеров парламентов стран Евразии.

— Мы видим одной из ключевых задач консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии, — сказал спикер Госдумы.

Как отметил Володин, парламентам государств также необходимо объединить усилия для выработки способов противодейтствия таким угрозам, как терроризм и экстремизм, наркотрафик и проблемы миграции.