Авторы Marvel's Spider-Man вдохновляются серией Arkham
Фото © rampaga.ru
Вице-президент Marvel Games Майкл Джонс поделился подробностями новой игры с журналистами.
Майкл Джонс заявил, что Marvel делает ставку на игры. Вместе с этим вице-президент игрового подразделения поделился источниками вдохновения и планами студии.
Серия Arkham вдохновила разработчиков Spider-Man
Фото © rampaga.ru
Marvel поняла, что фанаты вселенной взаимодействуют с любимыми героями через игры. В связи с этим разработчики решили заняться крупными проектами. В первую очередь студия вдохновляется серией Arkham, созданной Rocksteady.
Игра Marvel’s Spider-Man выйдет в 2018 году.