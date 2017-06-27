Фанаты обнаружили намёк на нового героя Overwatch
Фото © Wikimedia Commons
Персонаж Кулак Смерти появится, согласно опубликованным слухам, вместе с летними играми.
Фанаты Overwatch обнаружили в файле игры, который содержит коды ошибок, информацию о специальном игровом мероприятии. Проведёт его Blizzard, согласно утечке, летом.
Overwatch получит нового персонажа
Фото © Wikimedia Commons
По сообщению пользователей Reddit, найденный файл содержит строчку Doomfist / Summer Games: Assertion failed: 0x454C339D. Фанаты предположили, что новый герой появится в игре после выхода летнего обновления.
Компания Blizzard пока не комментирует утечку. Летнее обновление ожидается 2 августа.