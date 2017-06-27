Поклонник Dark Souls добавил в игру спиннеры
Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Abject
Также фанат игры создал модификацию, благодаря которой персонажа можно превратить в героя мультсериала "Рик и Морти".
Пользователь Abject на своём YouTube-канале опубликовал видео, в котором демонстрирует уже доступные модификации для Dark Souls. В игре появились спиннеры — они заменяют щиты.
Вместе с этим для Dark Souls появилась модификация, которая позволяет превратить главного героя в Рика из мультсериала "Рик и Морти".
Фанаты добавили спиннеры в Dark Souls
Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Abject
До этого энтузиасты создали модификацию Doom Souls — в игре появился интерфейс Doom и огнестрельное оружие.