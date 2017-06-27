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Опубликовано 27 июня 2017, 13:15

Поклонник Dark Souls добавил в игру спиннеры

Фото:&nbsp;&copy; Обложка видео с канала на Youtube/Abject

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Abject

Также фанат игры создал модификацию, благодаря которой персонажа можно превратить в героя мультсериала "Рик и Морти".

Пользователь Abject на своём YouTube-канале опубликовал видео, в котором демонстрирует уже доступные модификации для Dark Souls. В игре появились спиннеры — они заменяют щиты.

Вместе с этим для Dark Souls появилась модификация, которая позволяет превратить главного героя в Рика из мультсериала "Рик и Морти".

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Фанаты добавили спиннеры в Dark Souls

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Abject

До этого энтузиасты создали модификацию Doom Souls — в игре появился интерфейс Doom и огнестрельное оружие.

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Сергей Сурепин
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