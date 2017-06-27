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Опубликовано 27 июня 2017, 13:44

Авторы God of War поделились подробностями новой игры

Фото: &copy; PlayStation

Фото: © PlayStation

Креативный директор проекта рассказал об изменениях главного героя и мира вселенной.

Креативный директор God of War Кори Барлог рассказал историю главного героя Кратоса. Также он поделился причинами, которые привели к радикальным изменениям в игровой вселенной.

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Новая God of War будет значительно отличаться от предыдущих игр серии

Фото: © PlayStation

По словам Барлога, восприятие главного героя игроком меняется от одной части к другой. Изначально Кратос был одержимым воином, со временем — негодяем. Он развивается по ходу игры.

Выход God of War запланирован на начало 2018 года. Эксклюзив для PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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