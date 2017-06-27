Авторы God of War поделились подробностями новой игры

Креативный директор проекта рассказал об изменениях главного героя и мира вселенной.

Креативный директор God of War Кори Барлог рассказал историю главного героя Кратоса. Также он поделился причинами, которые привели к радикальным изменениям в игровой вселенной.

Новая God of War будет значительно отличаться от предыдущих игр серии Фото: © PlayStation

По словам Барлога, восприятие главного героя игроком меняется от одной части к другой. Изначально Кратос был одержимым воином, со временем — негодяем. Он развивается по ходу игры.