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Регион
Опубликовано 27 июня 2017, 08:49

В Северной Корее создали собственный iPhone

Фото &copy; Mangyongdae

Фото © Mangyongdae

Партия потребовала создать собственный смартфон, и разработчикам из компании Mangyongdae удалось сделать это "просто и по-корейски".

Новинка из КНДР называется Jindallae 3, она обладает "внушительным аккумулятором" и "безопасной операционной системой", но точных характеристик устройства источник не называет. Указывается лишь, что в смартфоне доступен интернет-браузер, музыкальный плеер, калькулятор и северокорейская карточная игра.

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Представлен "iPhone из Северной Кореи"

Фото © Mangyongdae

Внешний вид новинки напоминает типичный китайский Meizu или iPhone 7, что заставляет усомниться в истинно корейской разработке. В лучшем случае это переделанный китайский смартфон с форком Android на борту, а в худшем — и вовсе вымышленный аппарат: на рендерах с официального анонса показаны различные по форме и размеру устройства. Различаются габариты и положение кнопок, ширина корпуса под дисплеем и ряд других особенностей.

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Арсений Мирный
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